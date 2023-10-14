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Биспинг ответил, мог ли Оливейра сразиться с Махачевым, несмотря на травму

Биспинг ответил, мог ли Оливейра сразиться с Махачевым, несмотря на травму
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал снятие бразильского легковеса Чарльза Оливейры с титульного реванша против россиянина Ислама Махачева, который должен был состояться на турнире UFC 294.

Напомним, Оливейра отказался от выступления из-за рассечения, полученного на тренировке, после чего на десятидневном уведомлении согласился выступить действующий чемпион полулёгкого веса (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски.

«Если вы получили серьёзное рассечение за две-три недели до боя, то да, вы действительно не можете соревноваться. С травмами можно драться, но большая сечка над глазом это действительно нехорошо. Она сразу же откроется в бою. И даже если бы Оливейры вышел, UFC сняли бы его при первой возможности», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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