Алексеева вышла с флагом России на бой в UFC

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева вышла на поединок с британкой Мелиссой Диксон, проходящий на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США), с российским флагом.

Напомним, ранее генеральный директор организации Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки с национальными флагами.

Ирине Алексеевой 33 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году и в апреле 2022-го впервые выступила в UFC, на турнире UFC on ESPN 45 победив болевым приёмом швейцарку Стефани Эггер.