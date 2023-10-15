Тим Цзю обратился к своему отцу после победы над Мендосой

Тимофей Цзю, сын прославленного российского боксёра Кости Цзю, обратился к отцу после своего триумфа в поединке с Брайаном Мендосой, в котором Цзю-младший смог защитить свои чемпионские титулы.

«Папа, люблю тебя. Извини, что несколько раз поймал удары. Хотя он не видел боя, поэтому всё хорошо.

Семья значит для меня всё. Это причина, по которой я занимаюсь своим делом, и все в моей команде для меня являются семьёй. Я вижу львиный прайд, делающий всё вместе, включая празднование побед.

Если мой отец захочет приехать на следующий бой, то с радостью его встречу. Отложу ему билет в первом ряду», — приводит слова Цзю после боя Fox Sports Australia.

Победа над Мендосой стала 24-й для Цзю в профессиональной карьере.