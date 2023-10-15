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Алимханулы завоевал второй чемпионский титул, одолев нокаутом Гуалтьери

Алимханулы завоевал второй чемпионский титул, одолев нокаутом Гуалтьери
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Сегодня, в ночь на 15 октября, состоялся титульный бой между казахстанским боксёром Жанибеком Алимханулы и немцем Винченцо Гуалтьери, до боя обладавшим титулом IBF в средней весовой категории (до 72,6 кг).

Для казахстанца этот бой стал 15-м в карьере. Он остаётся непобеждённым на профессиональной арене. По итогам боя Алимханулы добавил к имевшемуся титулу WBO титул IBF.

Своевременный левый апперкот сбил Гуалтьери с ног в пятом раунде, а в следующем загнал немецкого боксёра к канатам, и после нескольких сильных ударов левой рукой рефери Дэвид Филдс объявил остановку боя. Победа над бывшим обладателем титула IBF в среднем весе стала для Алимханулы 10-й победой нокаутом.

Бой между Алимханулы и Гуалтьери прошёл в Техасе (США).

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