Тим Цзю защищает пояс, Ирина Алексеева покоряет UFC. Топ-7 боёв недели в мире бокса и MMA

Стартует очередная насыщенная неделя в мире единоборств. К ней будет приковано повышенное внимание фанатов из России. Все готовятся поддерживать наследника нашего легендарного боксёра Кости Цзю – Тимофея. Он проведёт первую защиту своего чемпионского пояса. А в UFC продолжает отжигать Ирина Тимофеева, которая уже запомнилась не только яркой победой, но и огненными интервью. Мы собрали семь лучших поединков предстоящей недели – с 9 по 15 октября.

11 октября. Эрик Базинян — Рональд Эллис

11 октября на арене «Montreal Casino» в Монреале (Канада) состоится 10-раундовый бой Эрика Базиняна и Рональда Эллиса. На кону стоит многое – титулы чемпиона по версиям WBC NABF и WBA NABA. Базинян является уроженцем Армении, но теперь боксёр представляет Канаду. И делает это просто великолепно. Он имеет безупречный профессиональный рекорд – 30–0. Более того, 21 победу Эрик забрал досрочно. Эллис имеет не такую внушительную статистику – 18–3–2, 12 KO. Но американец всё равно считается очень опасным соперником, против которого нельзя расслабляться ни на секунду.

Эрик Базинян Фото: Из личного архива спортсмена

14 октября. Логан Пол – Диллон Дэнис

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт событие MF& DAZN X. В соглавном событии вечера состоится поединок, в котором зарубятся Логан Пол и Диллон Дэнис. С одной стороны, соперники только начинают свой путь в боксе. Рекорд Пола – 0-1, а Дэнис вообще дебютирует. С другой — к поединку уже приковано повышенное внимание. Во-первых, интерес подогревают сами боксёры, которые классно обмениваются «любезностями» в социальных сетях. Во-вторых, в деле сам Конор Макгрегор, который заключил с Логаном пари на $ 1 млн.

Логан Пол Фото: Sam Hodde/Getty Images

14 октября. KSI — Томми Фьюри

На том же турнире MF& DAZN X состоится ещё одно важнейшее сражение. Все фанаты с нетерпением ждут шестираундовый бой KSI и Томми Фьюри. Брат Цыганского короля продолжает оставаться непобеждённым – 9-0. А в последнем бою его жертвой стал Джейк Пол. Теперь же оппонентом станет блогер KSI. Он только один раз проводил поединок по правилам бокса, но одержал победу. Получилось расправиться с братом Джейка – Логаном. Поэтому предстоящее противостояние вызывает очень серьёзный интерес. Многие ждут, когда Фьюри всё-таки потерпит первое поражение в карьере.

В ночь с 14 на 15 октября. Содик Юсуфф – Эдсон Барбоза

В ночь с 14 на 15 октября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 230. В главном бою вечера сойдутся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза. Фактически фанаты получат возможность понаблюдать за битвой опыта и молодости. Юсуфф имеет профессиональный рекорд 12-2 и старается прорваться в топ полулёгкого веса. Он успел добраться до 11-й позиции в рейтинге. Барбоза – опытный 37-летний бразилец с рекордом 23-11. Фанаты смогут понаблюдать за битвой разных стилей. Содик любит действовать агрессивно, а Эдсон – осторожно.

Содик Юсуфф Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В ночь с 14 на 15 октября. Ирина Алексеева – Мелисса Диксон

Ещё более серьёзный интерес на турнире UFC Fight Night 230 вызывает противостояние Ирины Алексеевой и Мелиссы Диксон. Россиянка мощно ворвалась в UFC с победы над Штефани Эггер. Теперь наша соотечественница имеет рекорд 5-1. Она выдаёт шикарные интервью и мечтает завоевать чемпионский пояс лучшего промоушена на планете. Но её ждёт очень серьёзное испытание. Диксон – непобеждённая британка (5-0), которая четырежды финишировала соперниц досрочно. Алексеева попытается отомстить за Дарью Железнякову, которую Мелисса разбила в Ares FC.

15 октября. Сергей Воробьёв — Уэйд Райан

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. Особенно интересен он будет для фанатов из России. Очередной поединок проведёт Сергей Воробьёв. Наш соотечественник имеет мощный рекорд – 19-1. 13 своих поединков россиянин завершил досрочно. На его пути встал опытный австралиец Уэйд Райан (21-11). На кону стоит вакантный титул чемпиона по версии IBF Pan Pacific. Поэтому боксёры совершенно точно будут выкладываться на максимум.

Сергей Воробьёв Фото: Федерация бокса России

15 октября. Тим Цзю – Брайан Мендоса

Но главным событием вечера в Бродбиче станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим Цзю имеет прекрасную возможность объединить пояса. Он получил новый статус без боя – Джермелл Чарло был лишён титула. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту. Сын нашего легендарного чемпиона имеет безупречный рекорд – 23-0. На его пути встал Мендоса – 22-2-0 (16 KO). Стоит отметить, что у Тима всего на один нокаут больше. Опасный американец прекрасно понимает, что это шикарный шанс стать суперзвездой. Но Цзю пока не позволял усомниться в своих силах.