Тим Цзю: я и близко не подошёл к тому, что сделал мой папа

Австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю затронул тему величия в боксе, а также рассказал о сравнении со своим отцом Костей Цзю.

«Я ещё не считаю себя великим. Это было бы неуважительно по отношению к боксёрам, которые стали «бессмертными». Я реалист. Даже выиграв пояс, я ещё и близко не приблизился к тому, что сделал мой папа. Он три раза становился чемпионом мира за 10 лет. Никто не достигал таких высот. Папа и Джефф Феник — самые великие боксёры. Для меня именно они «бессмертные». Я на пути к этому, но мне многому нужно научиться», – сказал Цзю на пресс-конференции после боя с Мендосой.

Напомним, Тим Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Таким образом, Тимофей увеличил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Для Мендосы это поражение стало третьем в карьере.