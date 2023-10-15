Опубликованы судейские записки боя Тимофея Цзю с Брайаном Мендосой

Опубликованы судейские записки боя австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Брайаном Мендосой. Поединок состоялся 15 октября на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия).

Исходя из записок, опубликованных после поединка, судьи единогласно отдали победу Тимофею Цзю в бою с Брайаном Мендосой. Поединок между австралийцем и американцем продлился все 12 раундов.

Напомним, для австралийца Цзю эта победа стала 25-й подряд в профессиональной карьере. Тимофей до сих пор остаётся непобеждённым.

Отметим, что сразу после боя с Мендосой Цзю обратился к Джермеллу Чарло и предложил ему подраться в Лас-Вегасе. После этого заявления Тимофей на пресс-конференции сообщил, что хотел бы провести следующий поединок в марте 2024 года.