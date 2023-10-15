Алимханулы: хочу добавить в свою коллекцию ещё два пояса

Новый объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) прокомментировал победу над немцем Винченцо Гуалтьери, поединок с которым состоялся сегодня, 15 октября, в США.

Напомним, Алимханулы победил техническим нокаутом в шестом раунде, объединив титулы WBO и IBF.

«Таков мой стиль боя. Это казахстанский стиль, и я буду продолжать это делать. Мы с самого начала понимали, что он не сможет дать отпор. Он выжидал, потому что рассчитывал, что я устану — но этого не произошло.

Я хотел бы добавить в свою коллекцию ещё два пояса. И мы надеемся, что наш промоутер сможет это устроить», — приводит слова Алимханулы издание BoxingScene.