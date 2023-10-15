Тренер Махачева сказал, сможет ли Ислам досрочно победить Волкановски

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, высказался о предстоящем реванше подопечного с австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Продлится ли этот бой все пять раундов? Да, я думаю, кардио Волкановски позволит ему пройти всю дистанцию, если, конечно, он не начнёт пропускать. Если он не примет большой урон, вероятно, это снова будет пятираундовая война. Я настраиваюсь на это.

Я не люблю делать ставку на быстрые победы и случайные нокауты. Я чувствую себя уверенней, когда мы проводим все пять раундов. Помимо этого, не стоит недооценивать Алекса, он великий чемпион», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

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