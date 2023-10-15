Волкановски: постараемся, чтобы бой с Махачевым не прошёл пять раундов

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что настроен на досрочную победу в предстоящем реванше с россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это будет захватывающе. Очевидно, я способен потрясти его. Мы постараемся, чтобы этот бой не продлился пять раундов. Я хочу покончить с этим раньше. Я не хочу проверять его выносливость. Не поймите неправильно, я считаю, что способен на это, но мы не будем пытаться это сделать.

Учитывая то, как я отдохнул, как ментально, так и физически, я буду опасным парнем. Я планирую нокаутировать его», — приводит слова Волкановски издание MMA Fighting.

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