Мендес: меня ничего не беспокоит перед реваншем Махачева и Волкановски

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, заявил, что не переживает из-за внезапной замены бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Алекса Волкановски перед выступлением своего подопечного на UFC 294.

«Что касается Ислама, то он готов. Меня ничего не беспокоит перед этим боем. Я чувствую, что мы будем доминировать. Ислам является лучшей версией себя в последнем бою, и я рад увидеть прогресс и увидеть, что он здоров», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter.

Напомним, первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.