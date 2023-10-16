Гаджиев: Махачев выиграет в этот раз более убедительно

Известный российский промоутер Камил Гаджиев дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Ислам в этот раз выиграет более убедительно. В силу разных причин ему чего-то просто не хватало в том бою, чтобы показать прежнего Ислама, ни в коем случае не умаляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащён, как Ислам.

В чём ему не откажешь — это, конечно же, напор, характер, умение драться в длинных боях. Действительно, уже герой, он уже хайпанул, он уже зашёл, ничего не теряет, а психология в этом спорте очень важна, и психологически, конечно, преимущество на стороне Волкановски, потому что, как бы бой ни закончился, он уже герой.

А вот Исламу психологически будет тяжело. Есть фактор трибун. Трибуны на Ближнем Востоке для Ислама практически родные: очень много людей приедет с России, в частности с Дагестана; с Ближнего Востока все люди, наверное, будут болеть за него, но кому-то родные трибуны помогают, а кому-то мешают», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.