Цзю: Чарло проведёт медовый месяц с гонораром за бой с Канело, тратя его впустую

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю считает, что лидер дивизиона американец Джермелл Чарло возьмёт перерыв после выступления в бою со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, встреча бойцов состоялась в сентябре и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением.

«Я не виню его. Думаю, он проведёт медовый месяц, тратя эти деньги и тратя их впустую. Он оказался в непростой ситуации, потому что я стал обязательным претендентом.

У него получилось сманеврировать и получить свой чек. Если бы я добрался до него в январе, этих денег бы не было. Его карьере пришёл бы конец. Но у него ещё есть в запасе один бой», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.