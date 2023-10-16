Костя Цзю назвал предпочтительного соперника для Тима после его победы над Мендосой

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю, отец действующего обладателя титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю, назвал предпочтительного соперника для сына после его победы над американцем Брайаном Мендосой.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 15 октября, и завершился победой Цзю единогласным судейским решением (116-112, 116-111, 117-111).

«Очень довольны результатом. Хороший бой, заслуженная победа над серьезным соперником, чемпионом мира. Рад за Тима. Что касается дальнейших планов, то пока их не обсуждали. Тим после боя вызвал Чарло, потому что мы давно хотим с ним встретиться. Но пока не получается», — приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

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