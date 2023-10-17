Василевский не исключил, что слухи о закрытии Bellator окажутся правдой

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал информацию о том, что промоушен в скором времени будет закрыт.

«Не знаю, насколько слухи о Bellator правдивы. Но была в своё время достаточно большая организация Strikeforce, топовая, на мой взгляд. Что-то близкое к UFC. Тоже никто не мог представить, что она закроется, а она закрылась. Поэтому всё возможно. Гипотетически это, конечно, можно представить. Кто-то из бойцов уйдёт в UFC, кто-то в PFL, в другие организации, может, в Россию кто-то поедет», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, ранее российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов рассказал, что Bellator в скором времени прекратит своё существование.