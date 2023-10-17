Иан Мачадо Гарри: у Ковингтона нет шансов против Эдвардса, но я бы подрался с ним

Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри, выступающий в полусредней весовой категории, сделал прогноз на ближайший поединок Колби Ковингтона и Леона Эдвардса, а также подтвердил готовность сразиться с Ковингтоном.

«Можно поговорить, когда он проиграет. В любом случае, не думаю, что он победит Леона. Слушайте, я скоро планирую участвовать в UFC Dublin. Если они хотят, чтобы Колби и я участвовали в главном событии вечера турнира UFC в Дублине, то запишите мне. Я готов драться. Если UFC захочет этого, я готов. Я бы уложил этого парня в мгновение ока», — заявил Мачадо Гарри в интервью Youtube-каналу The Schmo.

Бой Ковингтона и Эдвардса пройдёт на турнире UFC 296 и станет его главным боем. В своих двух последних титутульных поединках Ковингтон оба раза проиграл Камару Усману.