Махачев и Чимаев встретились в Абу-Даби

Российский боец UFC Ислам Махачев встретился с непобеждённым бойцом среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзатом Чимаевым в преддверии турнира в Абу-Даби.

Напомним, Махачев в ближайшие выходные встретится с австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке лёгкого веса. Это будет второй бой между спортсменами. Чимаев на этом же турнире встретится с Камару Усманом.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.