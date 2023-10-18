Алимханулы: я могу легко нокаутировать Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) заявил о желании сразиться с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound звёздным мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению казахстанца, этот поединок мог бы состояться уже в начале 2024 года.

«Вы знаете, что я готов. Если Канело готов, я могу сразиться с ним в феврале. Мне нужны четыре пояса. Я могу легко нокаутировать Канело. Если вы разбираетесь в боксе, то всё понимаете!» — написал Алимханулы в социальных сетях.

Жанибеку Алимханулы 30 лет. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в 2022-м стал чемпионом мира, после проведя две защиты. В сентябре 2023 года Алимханулы досрочно остановил немца Винченцо Гуалтьери, объединив титулы IBF и WBO.