Джон Джонс ответил Махачеву, раскритиковавшему его лидерство в рейтинге P4P

Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс отреагировал на критику действующего обладателя титула организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

Напомним, ранее Махачев раскритиковал рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В частности, россиянин отметил нежелание Джонса, занимающего первое место, драться с соотечественником Чейлом Сонненом на коротком уведомлении, аргументировав это тем, что «настоящий чемпион должен драться».

«Тяжела голова, носящая корону. Критика естественна. Я хотел бы призвать молодых бойцов бить некоторые из моих рекордов вместо того, чтобы говорить. Вот это будет круто», — написал Джонс в соцсети Х (ранее Twitter).

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