Гулян рассказал, почему Шара Буллет станет претендентом на титул UFC

Спортивный директор лиги смешанных единоборств «Наше Дело» Армен Гулян поделился мнением о карьерных перспективах Шарабутдина Магомедова, также известного как Шара Буллет, в крупнейшем мировом промоушене UFC.

«Шара Буллет в перспективе один из главных претендентов на титул в UFC. У него хорошая психология, он крепкий ментально, его навыки в единоборствах и ударная техника дают чёткое понимание, что он будет в топ-5 UFC. Его зрелищная манера ведения боя в совокупности с его природной харизмой заставит зрителей наблюдать за ним. Уверен, Шара пройдёт бразильца и его дебют станет самым ярким событием на турнире», — сказал Гулян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Буллет проведёт свой дебютный поединок в промоушене 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Его соперником станет бразильский боец Бруно Силва.