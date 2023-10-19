Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гулян рассказал, почему Шара Буллет станет претендентом на титул UFC

Гулян рассказал, почему Шара Буллет станет претендентом на титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор лиги смешанных единоборств «Наше Дело» Армен Гулян поделился мнением о карьерных перспективах Шарабутдина Магомедова, также известного как Шара Буллет, в крупнейшем мировом промоушене UFC.

«Шара Буллет в перспективе один из главных претендентов на титул в UFC. У него хорошая психология, он крепкий ментально, его навыки в единоборствах и ударная техника дают чёткое понимание, что он будет в топ-5 UFC. Его зрелищная манера ведения боя в совокупности с его природной харизмой заставит зрителей наблюдать за ним. Уверен, Шара пройдёт бразильца и его дебют станет самым ярким событием на турнире», — сказал Гулян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Буллет проведёт свой дебютный поединок в промоушене 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Его соперником станет бразильский боец Бруно Силва.

Материалы по теме
От драки в торговом центре до контракта с UFC. Как и почему Шара Буллет стал звездой?
От драки в торговом центре до контракта с UFC. Как и почему Шара Буллет стал звездой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android