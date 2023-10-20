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Умар Нурмагомедов оценил свои шансы против Стерлинга и О'Мэлли

Умар Нурмагомедов оценил свои шансы против Стерлинга и О'Мэлли
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, поделился мнением о своей конкурентоспособности против лидеров дивизиона, Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга, которые провели очный титульный бой на UFC 292 в августе 2023 года.

«Я не знаю, правда, не знаю. Стерлинг опаснее в борьбе, Шон – в ударке. Они оба могли бы доставить мне немало проблем», — сказал Умар на пресс-конференции.

Напомним, О'Мэлли удалось одолеть Стерлинга, завершив поединок техническим нокаутом в начале второго раунда. На счету непобеждённого на профессиональной арене Нурмагомедова 16 боёв, 4 из них — в рамках промоушена UFC. Последнюю победу Нурмагомедов одержал над Раони Барселосом в январе 2023 года.

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