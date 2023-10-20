«UFC — это бизнес». Фахретдинов — о разрыве отношений лиги в USADA

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов поделился мнением насчёт того, почему американское антидопинговое агентство USADA разорвало отношения с американским промоушеном.

«Из-за Макгрегора всё и началось. И это лишний раз доказывает, что UFC – это бизнес, всё из-за денег. И если лига пойдёт на поводу у Конора, то так и получится. Это многое будет значить. Всё упирается в деньги, опять же. Конор приносит организации деньги», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, UFC сделала исключение для ирландца, чтобы тот мог в декабре провести бой с американцем Майклом Чендлером. Однако USADA запретило выступать Макгрегору до истечения шести месяцев с момента его вхождения в пул тестирования организации. В связи со сложившейся ситуацией UFC и USADA завершили сотрудничество.