Боец Bellator Корешков высказался о возможном закрытии промоушена

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал новость о возможном закрытии американского промоушена.

«По Bellator новостей не было. Знаю, что будет турнир Bellator 301 в ноябре, и после этого будет финальная сделка. В дальнейшем уже будут решать и объявят о судьбе промоушена, бойцов. После этой сделки уже», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее несколько изданий сообщало о том, что американская организация Bellator, которая была основана в 2008 году, прекратит своё существование и будет продана PFL.

Позднее проедставитель Bellator опроверг информацию о том, что промоушен прекратит свою деятельность в ближайшее время.