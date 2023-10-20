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Ринат Фахретдинов отреагировал на новость о прекращении существования Bellator

Ринат Фахретдинов отреагировал на новость о прекращении существования Bellator
Ринат Фахретдинов
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал новость о возможном прекращении существования американского промоушена Bellator.

«Это очень плохо. Где бойцам драться? Лига платила хорошие деньги ребятам. Чем больше конкуренции, тем лучше. Это всё плохо, конечно. Кто может перебраться в UFC, кроме Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова? Как минимум чемпионы. Ярик Амосов, Эблин, Шаблий. Но в PFL же тоже не глупые люди. Вряд ли они отпустят чемпионов», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что руководство Bellator после новости о закрытии лиги сообщило, что на данный момент промоушен не продан и не закрывается.

Напомним, Bellator существует с 2008 года и считается вторым по величине ММА-промоушеном в мире после UFC.

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