Фахретдинов: думаю, Волкановски знал, что Оливейра не будет драться, и готовился к Исламу

Российский боец Ринат Фахретдинов прокомментировал тот факт, что бразильца Чарльза Оливейру, который должен был сразиться с россиянином Исламом Махачевым за титул в лёгком весе на UFC 294, заменил австралиец Александр Волкановски.

«Усман знал, куда идёт. Он же говорил, что идёт за большим чеком. Плюс ему обещали титульный поединок в случае победы. Волкановски тоже получит много, причём он вообще ничего не теряет. Он дерётся за пояс не в своей категории. У него реванш, он горит. Мне кажется, он готов. Кажется, что он знал, что Оливейра не будет драться. Возможно, Волкановски к этому готовился. На месте Алекса я бы так и делал.

Ислам даже когда у них в гостях дрался – выиграл. А сейчас вообще будет драться на своей земле. Шансы, конечно, есть, но однозначно – победа Ислама», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.