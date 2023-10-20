Умар Нурмагомедов дал прогноз на бои Чимаев — Усман и Махачев — Волкановски

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказал мнение, что Хамзат Чимаев и Ислам Махачев добьются побед в своих поединках на предстоящем турнире UFC 294. Соперниками Чимаева и Махачева будут Камару Усман и Александр Волкановски соответственно.

«Очень сложно что-то предсказывать. Я думаю, кто-то победит решением. Если говорить о победителях… Я думаю, победят Хамзат и Ислам», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

Ранее прогнозом на поединок Махачева и Волкановски поделился российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов, выступающий в тяжёлой весовой категории.