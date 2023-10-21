«Бой затянется». Вадим Немков сделал прогноз на реванш Махачева и Волкановски

Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), дал прогноз на бой россиянина Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски.

«Я думаю, что Ислам победит, потому что он готовился, прошёл лагерь. Волкановски и в первый раз не хватило, когда он готовился конкретно под Махачева. Думаю, сейчас преимущество, будет на стороне Ислама, а Волкановски просто тренировался в обычном режиме. Скорее всего, бой затянется. Алекса не так просто финишировать», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, бой между Махачевым и Волкановски будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.