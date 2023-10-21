Шара Буллет: Хабиб – реально медведь и может меня заломать

Боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов рассказал, что ранее хотел устроить с россиянином Хабибом Нурмагомедов дружескую схватку, но впоследствии передумал.

«Нет, Хабиба ещё не видел. На тот момент хотел схватку, а сейчас уже нет. Сейчас смотришь на Хабиба: он слишком большой. Мне хотелось побороться с ним, когда он весил примерно как я. А сейчас, мне кажется, он больше меня весит. Хотел ощутить ту силу, которая была, когда он выступал. А сейчас понимаю, что он реально медведь и может просто заломать меня», – приводит слова Шарабутдина Магомедова Sport24.

Напомним, Магомедов проведёт на турнире UFC 294 свой дебютный поединок в американском промоушене. Шарабутдину предстоит сразиться с бразильцем Бруно Силвой.