Бой Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2 — смотреть онлайн, прямая трансляция боя, видео

21 октября 2023 года на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир года – UFC 294. В главном бою вечера заявлен реванш российского бойца Ислама Махачева и Александра Волкановски, представляющего Австралию. Российский чемпион выйдет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.

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Ожидаемое начало боя – 23:30 мск. Прямая трансляция – на телеканале «Матч».

В основном карде бойцы из России будут в каждом из боёв. Икрам Алискеров сразится с Варлеем Алвесом, Саид Нурмагомедов – с Муином Гафуровым. Магомед Анкалаев будет противостоять Джонни Уокеру. Много внимания к бою Хамзата Чимаева и Камару Усмана. Кроме того, в предварительном карде состоится дебют Шары Буллета – против него выйдет Бруну Силва. Также стоит обратить внимание на бой россиянки Виктории Дудаковой и Джин Ю Фрей.

«Волкановски – это спортсмен, который двигается не от лагеря к лагерю. Он берёт постоянством. Думаю, что Ислам сможет победить. Есть ведь ещё момент акклиматизации. Махачев уже там адаптировался. Я за Ислама, думаю, что он победит досрочно», — поделился своим мнением в интервью «Чемпионату» российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин.

LIVE-трансляция всех боёв UFC 294 здесь