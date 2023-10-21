Шарабутдин Магомедов готовится к дебюту в UFC. Видео

Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 294. В 17:00 мск Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с бразильцем Пауло Костой.

В Сети появилось видео того, как Магомедов готовится к своему дебютному поединку в американском промоушене UFC.

Права на видео принадлежат UFC.

Отметим, Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.

Помимо выступления Буллета, в карде турнира присутствует множество других россиян. Главным поединком UFC 294 станет реванш между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.