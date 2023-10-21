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Шара Буллет в ярком бою победил Бруно Силву, успешно дебютировав в UFC

Шара Буллет в ярком бою победил Бруно Силву, успешно дебютировав в UFC
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Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Российский проспект среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов (15-0) встретился с бразильцем Бруно Силвой (29-3).

Бойцы неспешно стартовали, Магомедов привычно работал ногами по этажам, Силва же делал акцент на контратаки руками. В середине отрезка россиянин потряс соперника, однако развить успех не сумел. В концовке раунд был приостановлен из-за случайного удара в пах со стороны Магомедова.

Во втором раунде Магомедов пошёл вперёд, беспокоя Силву ударами ногами по корпусу. В середине раунда бразилец смог провести тейкдаун, сумев посечь россиянина, активно атаковавшего его из позиции снизу.

В третьем раунде Силва со старта пошёл в борьбу, реализовав тейкдаун. В середине пятиминутки россиянин, отползя к сетке, смог подняться, однако вновь пропустил проход в ноги.

Судейский вердикт: победа Шарабутдина Магомедова единогласным решением.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

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