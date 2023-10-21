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68% читателей «Чемпионата» уверены в победе Махачева над Волкановски

68% читателей «Чемпионата» уверены в победе Махачева над Волкановски
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Неделю назад «Чемпионат» начал опрос среди своих читателей на тему того, кто станет победителем в поединке между россиянином Исламом Махачевым и Александром Волкановски. 68% респондентов считают, что представитель России сможет защитить титул. Среди тех, кто отдал предпочтение Махачеву, более половины считает, что россиянину не удастся завершить бой досрочно. 4% проголосовавших спрогнозировали ничейный исход, а оставшиеся 28% считают, что Волкановски удастся взять реванш.

Напомним, Махачев и Волкановски ранее встречались на UFC 284, бой закончился победой Ислама единогласным решением судей. Публика и многие бойцы были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.

Бой, который пройдёт в Абу-Даби, состоится за чемпионство в лёгком весе, которым обладает россиянин. В свою очередь, Волкановски является обладателем титула в полулёгком весе.

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