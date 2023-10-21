Икрам Алискеров нокаутировал Ворли Алвеса в первом раунде на UFC 294

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров (14-1) встретился с бразильцем Ворли Алвесом (14-6).

Бойцы неспешно стартовали, Алискеров старался удерживать соперника на дистанции за счёт активной работы передней рукой.

В середине раунда Алискеров отправил Алвеса в нокдаун джебом, после чего потряс коленом в прыжке, отбросив к сетке. Бразилец попытался защититься за блоком, однако после атакующей серии россиянина рефери вмешался и остановил бой.

Итог боя: победа Икрама Алискерова техническим нокаутом в первом раунде.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.