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Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294
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Завершился главный бой турнира UFC 294. Чемпион в лёгком весе Ислам Махачев (24-1) встретился с Алексом Волкановски (26-2).

В середине раунда бойцы вошли в клинч и отметились результативными попаданиями, после чего Махачев перехватил инициативу и пошёл вперёд, поймав соперника хай-киком и потряся его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок

Итог поединка: победа Ислама Махачева техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев (W) - Александр Волкановски
21 октября 2023, суббота. 23:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
TKO
Александр Волкановски
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