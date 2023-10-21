Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294
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Завершился главный бой турнира UFC 294. Чемпион в лёгком весе Ислам Махачев (24-1) встретился с Алексом Волкановски (26-2).
В середине раунда бойцы вошли в клинч и отметились результативными попаданиями, после чего Махачев перехватил инициативу и пошёл вперёд, поймав соперника хай-киком и потряся его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок
Итог поединка: победа Ислама Махачева техническим нокаутом в первом раунде.
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