Махачев поделился эмоциями после победы над Волкановски

Российский боец UFC Ислам Махачев, одолевший в главном поединке вечера UFC 294 австралийца Александра Волкановски, поделился эмоциями от атмосферы в Абу-Даби, где состоялся ивент главного мирового промоушена смешанных единоборств.

«Здесь мой второй дом. Не то что в Австралии. Болельщики, большое спасибо, что поддержали меня. Я показал ему несколько лоу-киков, а потом поменял всё на хай-кик. Спасибо ему, он настоящий чемпион. Он никогда не сдаётся, дрался бы все пять раундов», — сказал Ислам после боя.

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой Махачева судейским решением.