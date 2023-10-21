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Победная серия Махачева вошла в топ-3 длиннейших в истории UFC

Победная серия Махачева вошла в топ-3 длиннейших в истории UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (25-1), сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) одержавший победу над действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, вошёл в историю организации.

Победа в реванше с Волкановски стала для российского бойца 13-й подряд, а его победная серия вошла в тройку длиннейших за всю историю организации. Впереди только Андерсон Силва, у которого 16 побед подряд, и Камару Усман (15).

Напомним, Махачев не проигрывает с 2015 года, когда на турнире UFC 192 он уступил техническим нокаутом в первом раунде бразильцу Адриано Мартинсу. Поражение является единственным в его профессиональной карьере.

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