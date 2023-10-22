Сегодня, 21 октября, российский боец UFC Ислам Махачев провёл свой 16-й поединок в крупнейшем промоушене смешанных единоборств.

Соперником Махачева стал австралиец Александр Волкановски, с которым они ранее встречались на UFC 284. В отличие от боя восьмимесячной давности, когда Махачев победил судейским решением, в этот раз ему удалось решить судьбу боя в первом раунде, отправив своего оппонента в нокаут. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Ислам Махачев — величайший россиянин в истории UFC?

Отметим, что на турнире UFC 294 состоялось шесть поединков с участием россиян, в пяти из них представители России одержали победы, лишь бой Магомеда Анкалаева был признан несостоявшимся.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию очередного турнира UFC.