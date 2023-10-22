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«Махачев — король P4P». Абдель-Азиз отреагировал на победу Ислама над Волкановски

«Махачев — король P4P». Абдель-Азиз отреагировал на победу Ислама над Волкановски
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Менеджер бойцов UFC Али Абдель-Азиз отреагировал на победу чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева (24-1) над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26-2). Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Ислам Махачев — король рейтинга P4P, без вопросов», — написал Абдель-Азиз в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все 5 раундов и закончился победой Махачева судейским решением. Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.

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