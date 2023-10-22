Хабиб поздравил Махачева с победой и объяснил, почему не присутствовал на поединке

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов восторженно прокомментировал выступления Ислама Махачева на турнире UFC 294, в главном бое которого он победил австралийца Александра Волкановски, а также объяснил, почему не присутствовал на стадионе или в группе Махачева.

«Лучший боец в мире на сегодняшний день! Люблю и поздравляю тебя, брат.

Если вы меня спросите, где я был и почему меня не было в углу? Я уже отвечал на этот вопрос: я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил всё, что связано с ММА. Прошу принять моё решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнёры. То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — написал Нурмагомедов в своём посте в «Инстаграме» *.

Для Махачева бой с Волкановски стал 16 в промоушене UFC. Махачеву удалось дважды защитить свой титул в лёгкой весовой категории в поединках против Волкановски.

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