Махачев: я много тренировал этот удар левой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своей победе техническим нокаутом в первом раунде в бою с австралийцем Алексом Волкановски.

«Честно говоря, я много тренировал этот удар левой ногой. Всегда думал про себя, когда же он достигнет цели, в каком бою приземлится куда надо. Даже на сборах хорошо попадал ребятам из команды, но в бою как-то не получалось. Волкановски — идеальный соперник, чтобы бить ногами. Он маленький, да, часто сокращает дистанцию, но когда отбиваешь ногу, корпус, то соперник начинает переключаться. Я так и сделал. Отвлёк лоу-киком, корпус показал и потом и аккуратно перевёл в голову.

Некоторые люди недооценивают мою ударную технику, но теперь они будут ее уважать, а я показал, что являюсь не просто борцом, грепплером, или ударником. Я лучший боец ММА. Я лучший боец в мире на данный момент», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.