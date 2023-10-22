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Махачев: если буду драться с Оливейрой — я задушу или нокаутирую его

Махачев: если буду драться с Оливейрой — я задушу или нокаутирую его
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал, кто станет его следующим соперником. По мнению россиянина, это мог бы быть бразилец Чарльз Оливейра или американец Джастин Гэтжи. Махачев уже проводил бой с Оливейрой год назад на UFC280 и одержал победу сабмишеном во втором раунде.

«Если буду драться с Чарльзом, что будет делать Джастин? Ждать? Не думаю, что это хорошая идея. Но кого бы не назвали, я буду готов. В любом случае, реванш с Чарльзом не будет другим. Ему придется тяжело, и он сдастся – я задушу или нокаутирую его», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В субботу, 21 октября, Махачев выиграл техническим нокаутом у австралийца Александра Волкановски на UFC 294.

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