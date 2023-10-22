В UFC вырезали слова Махачева в поддержку Палестины

В официальных социальных сетях UFC удалили слова российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в поддержку Палестины после победы над австралийцем Алексом Волкановски.

«Я не праздную эту победу сегодня. Из-за событий, которые происходят в мире. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это! Остановите это!» — сказал Махачев после боя.

Однако, в социальных сетях UFC этот фрагмент вырезали.

Махачев завершил бой в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев одержал 26 побед и потерпел одно поражение.