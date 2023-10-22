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Волкановски: решение о бое с Махачевым на коротком уведомлении было не лучшим

Волкановски: решение о бое с Махачевым на коротком уведомлении было не лучшим
Александр Волкановски
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Австралиец Александр Волкановски, который недавно уступил легковесу Исламу Махачеву на турнире UFC 294, рассказал, что решение о бое с россиянином на коротком уведомлении не было лучшим в его жизни.

«Я не хочу сидеть здесь и искать оправдания. Конечно, я считаю, что правильная и полноценная подготовка очень важна, но я верю в себя и принял такое решение. Видимо, решение было не лучшим, потому что не стоит выходить против такого бойца на коротком уведомлении», – сказал Волкановски на пресс-конференции после боя с Махачевым.

Напомним, Махачев завершил бой с Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. При этом вместо австралийца изначально должен был драться бразилец Чарльз Оливейра, который незадолго до поединка получил травму.

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