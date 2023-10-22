Гулян: у Шары были ошибки, но у него чемпионские перспективы в UFC

Спортивный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал победу российского бойца в UFC, Шарабутдина Магомедова по прозвищу – Шара Буллет.

«Дебют Шары в UFC напомнил мне его бой с Владом Ковалевым на «Нашем Деле», когда соперник пытался навязать борьбу, но Шарабутдин вставал и наносил урон в стойке. Из последних его поединков это самая сложная победа, но при этом он показал яркую техническую работу в стойке ногами и руками, он хорошо работал с позиции лежа на спине создавая сопернику большие проблемы и нанося ему больше урона чем его оппонент находясь сверху.

Шарабутдин запомнился зрителям, комментаторам и экспертам, ошибки были, надо с ними работать, особенно с историей переводов в партер, но я как прежде говорю, что Шару ждут чемпионские перспективы в UFC он будущая звезда и его дебют это подтвердил» – сказал Гулян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Магомедов в своём дебютном поединке в UFC победил бразильца Бруно Силву единогласным решением судей.