Кунченко отреагировал на победу Махачева над Волкановски на UFC 294

Экс-боец UFC Алексей Кунченко прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в бою с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ислам – красавчик. Очень грамотно отработал. Идеально была подготовлена тактика, план на бой. Они свою задачу выполнили. Они знали, что нужно нокаутировать, так и получилось», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Махачев завершил бой с Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. При этом вместо австралийца изначально должен был драться бразилец Чарльз Оливейра, который незадолго до боя получил травму и не смог принять участия в поединке.

Бой на UFC 294 стал второй встречей между Махачевым и Волкановски. В первом поединке австралиец продержался все пять раундов, но уступил россиянину судейским решением.