Махно: мы привыкли, что Чимаев всех сносит, но уровень соперников растёт

Бывший претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Алексей Махно поделился мнением, что уровень соперников Хамзата Чимаева будет расти и достойным оппонентом ему станет Шон Стрикленд.

«На Чимаева почему-то накинулись после не сверхубедительной победы. Для меня странно, что один из судей дал ничью – у меня 2-1 по раундам. Первый оценил в 10-8, там была тотальная доминация. Второй выиграл Усман, отдаю ему должное, удивил, это очень круто. Третий раунд – обоюдные размены в первой половине, потом перевод от Хамзата, который и решил исход отрезка.

Мы просто привыкли, что Чимаев всех сносит и ломает. Но послушайте: Усман – сверхдоминирующий чемпион полусреднего веса, сильный борец. Все обычно от Камару защищались, а тут ему пришлось защищаться. Он ещё и далеко не маленький. Всё же оппозиция у Хамзата растёт, и он не может всех одной ладошкой побеждать. Это крутая победа, классная. Да, были ошибки, этот бой показал какие-то слабые места. Даже я бы назвал это недоработками, из которых в итоге Чимаев сделает выводы.

Чемпион в среднем весе Шон Стрикленд стилистически более чем удобен. Да, он классный ударник, классно бьёт, спокойный такой, вальяжный. Но уровень борьбы здесь нельзя сравнивать, он слишком удобен Хамзату. Единственное, к чему нужно быть готовым – полноценно продержаться пять раундов, а классом Чимаев выше на голову как боец», — сказал Махно в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Чимаев в соглавном поединке вечера UFC 294 победил Камару Усмана и стал одним из претендентов на титул в средней весовой категории UFC (до 84 кг).