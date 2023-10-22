Камару Усман объяснил, почему не справился с борьбой Чимаева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман высказался о своём выступлении в поединке с Хамзатом Чимаевым.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Это просчёты. Я – борец, и я люблю бороться. Мне нравится проводить лагерь и полноценно готовиться к подобным ситуациям, но у меня не было времени на борьбу, чтобы остановить эти тейкдауны. Я не отдаю такие позиции. И что расстраивает больше всего, это случилось, поскольку у меня не было достаточного времени на подготовку», — сказал Усман в интервью ESPN.

Ранее Джастин Гэтжи раскритиковал судейский счёт боя Усман — Чимаев.