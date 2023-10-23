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Пауло Коста отреагировал на высказывание Макгрегора в адрес Чимаева

Пауло Коста отреагировал на высказывание Макгрегора в адрес Чимаева
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Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, прокомментировал недавнее высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор заявил, что Чимаеву, возможно, нужно доказать больше, чтобы быть достойным получить титульный поединок в среднем весе. Для этого, по словам Макгрегора, нужно вновь организовать бой Чимаева и Косты.

«Я согласен с Конором. Чимаев до сих пор не дрался с настоящим средневесом. Пусть дерётся со мной. А как вы думаете? Это бой, который нужно устроить. Все хотят его посмотреть», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Коста снялся с боя с Чимаевым из-за травмы. Вместо него на поединок вышел Камару Усман, которого Хамзат победил судейским решением.

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