Пауло Коста отреагировал на высказывание Макгрегора в адрес Чимаева

Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, прокомментировал недавнее высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор заявил, что Чимаеву, возможно, нужно доказать больше, чтобы быть достойным получить титульный поединок в среднем весе. Для этого, по словам Макгрегора, нужно вновь организовать бой Чимаева и Косты.

«Я согласен с Конором. Чимаев до сих пор не дрался с настоящим средневесом. Пусть дерётся со мной. А как вы думаете? Это бой, который нужно устроить. Все хотят его посмотреть», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Коста снялся с боя с Чимаевым из-за травмы. Вместо него на поединок вышел Камару Усман, которого Хамзат победил судейским решением.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: