Чимаев показал командное фото после победы на UFC 294 вместе с Ибрагимовичем

Непобеждённый боец UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками командным фото. На снимке также присутствует бывший нападающий сборной Швеции, «Барселоны», «ПСЖ», «Интера» и «Ювентуса» Златан Ибрагимович.

«Хочу сказать спасибо моей команде, мы сделали это снова», — подписал фото Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, на состоявшемся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) турнире по смешанным единоборствам UFC 294 Чимаев встречался с нигерийцем Камару Усманом. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 14 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.

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