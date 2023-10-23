Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Стрикленд прояснил позицию по готовности дать бой Чимаеву

Чемпион UFC Стрикленд прояснил позицию по готовности дать бой Чимаеву
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд высказался о потенциальном поединке с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Стрикленд заявил, что не считает Чимаева достойным титульника, но признался, что готов дать ему такой бой.

«Единственное, что мне нравится в Чимаеве, так это то, что он продаёт свои бои. По какой-то неизвестной мне причине он либо нравится людям, либо не нравится. Но, чёрт возьми, он не заслуживает титульного боя.

Я готов выйти с ним, но он этого не заслужил. Не заслужил. Победа решением в бою с полусредневесом, вышедшим на коротком уведомлении… чёрт возьми, он не заслуживает титульника», — сказал Стрикленд на канале UFC FIGHT PASS в YouTube.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу:

Материалы по теме
Чимаеву рано биться за пояс UFC. В бою с ветераном без лагеря Борз провалился
Чимаеву рано биться за пояс UFC. В бою с ветераном без лагеря Борз провалился
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android