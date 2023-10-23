Чемпион UFC Стрикленд прояснил позицию по готовности дать бой Чимаеву

Чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд высказался о потенциальном поединке с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Стрикленд заявил, что не считает Чимаева достойным титульника, но признался, что готов дать ему такой бой.

«Единственное, что мне нравится в Чимаеве, так это то, что он продаёт свои бои. По какой-то неизвестной мне причине он либо нравится людям, либо не нравится. Но, чёрт возьми, он не заслуживает титульного боя.

Я готов выйти с ним, но он этого не заслужил. Не заслужил. Победа решением в бою с полусредневесом, вышедшим на коротком уведомлении… чёрт возьми, он не заслуживает титульника», — сказал Стрикленд на канале UFC FIGHT PASS в YouTube.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: